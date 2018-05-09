Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesi başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile geldi. İkili AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından karşılandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde, "Erdoğan ile bu akşam 21.00'de görüşeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin, "Partimde kendilerini kabul edebilirim" demişti.

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