Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk jeti, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında 7 kişilik uzman ekibin kaza mahallinde olduğunu, özel jetteki 11 kişinin de cesedine ulaşıldığını, cenazelerin en kısa sürede Türkiye'ye getireleceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ı bu akşam telefonla arayarak, kazadan derin üzüntü duyduğunu, kazazede ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah'tan sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

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