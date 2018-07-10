Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Erdoğan daha sonra makam aracına binerek havalimanından ayrıldı. Erdoğan için burada resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Erdoğan burada Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek.