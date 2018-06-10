Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasıdan satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizi bir kez daha coşkuyla kucakladığınız için teşekkür ediyorum. Bu sevgi seli bu kardeşinizi heyecanlandırıyor. Kocaeli başka bugün. Bu güven dosta korku verir. Şu muhabbetiniz bizlere daha çok çalışma şevki veriyor. Sen yorulmaz mısın diye soruyorlar. Ben de diyorum ki 'bu muhabbeti görünce insan yorulur mu?'' dedi.

Erdoğan, " Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım geziyoruz. Az önce Denizli'deydik. Denizli de muhteşemdi. En son Ocak ayında Kocaeli'ye gelmiştim. Yaklaşık 1.5 katrilyon liralık yatırımın onurunu beraber yaşadık. Şimdi 28'inci vilayetteyim. Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum. 00.00'da Esenler'de bir dua programına katılacağım. Biz siyaseti ikbal için değil millet için milletimizle beraber yapıyoruz. " diye konuştu.

''ÖĞRETMENLİK YAPSAN NE YAZAR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi kökenine, inancına, kılık kıtyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın. Bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı ve o bayanın da partinizin milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 'Ben İmam Hatip'e düşman değilim, öğretmenlik yaptım diyor.' Öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bunlar şehirlerimizi oya göre renklere ayıranlar. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun? Kafayı takmış şimdi, açıkladım ya millet kıraathaneleri dedim. Kafayı ona takmış. Kumarhane anlıyor, iskambil oynarlar ya bunların çoğu onu anlıyor. Bay Kemal, Bay Muharrem kıraathane okumaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Diyor ki o kek verecek ben fabrikalara işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP budur. Kimi inandıracaksınız? 24 Haziran'da benim halkım bu yalan üzerinden bir şeyler yapmak isteyenlere sandıkta dersini verecek. Kocaeli şu dersi verin be, ama bambaşka verin. Şimdi ortaya çıkan başkaları var, hepsine verin. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çılgın Türkler'den sonra burada da Çılgın Kocaeli var. Maşallah. Terörün kol gezdiği Diyarbakır'da kayyumla başlayan güzellik. Gündüz mitingimizi yaptık muhteşem, iftarımızı yaptık. Kadayıfçı Lokman aklımda orada kaldı oraya uğradık. Kaapıları kapatmayacaksınız dedim. Herkes gelmeye başladı. Orada da küçük bir miting yaptık. Oradaki cadde muhteşem. 4 gidiş dört geliş. Kocaeli'de İstanbul'da yoktur. Biz çamurdan bataklıktan İstanbul'u kurtardık. İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Birileri diyor ki, 'başkan susuzluk diyince CHP, çöp dağları diyince CHP bunları doğru bulmuyorum.' Ne demek doğru bulmuyorum. Bunları yaşamadık mı? O gün bugündür böyle bir pislik yok. Kocaeli'yi de CHP'den almadık mı, aldıktan sonra ne hale geldi görüyorsunuz. Bunların olduğu yerde modern bir ülke bulamazsınız. Biz modern Türkiye'yi kuruyoruz." dedi.

''HADDİNİ BİLECEKSİN''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim güzel saygı duyarım. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmene izin vermez. Geçen akşam Kadıköy'de geziyorlar onlara hırsız Erdoğan diye slogan attırıyor. Haddini bileceksin. Birileri çıkıyor Külliye'ye gitmem diyor. Senin genel başkanın tıpış tıpış geldi. Klozetleriniz altın dediler. Bizim altından klozette ne işimiz var. Bunlar sarı pirinç ile altını karıştırıyorlar. Biri çıkmış yıkacağım diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun. Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu ülkenin helal parası ile yapılmış neyi yıkıyorsun haddini bil." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 80 tesisi Kocaeli'ne kazandırdık. Şehir hastanesi de 2020 yılında tamamlanacak. Hünkar Çayırı'nın bulunduğu bölgeyi millet bahçesine çevireceğiz. Bay Kemal diyor ki 'hiç destek vermiyor; çiftçiye destek vermiyor' diyor. Ya doğru konuş. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan. Bunlar çırak bile değil. Bay Muharrem ben kanal İstanbul'a karşıyım diyor. Kafaya bak kafaya. Ne yapacağız diyor Kanal İstanbul'u. Ufuk yok ufuk. Bir gemi boğazda yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı orada aylarca yangın olurdu. Ama buna kafası basmıyor. Tutturdu otomobil. 'Bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Kocaeli otomobilin merkezi.

''TÜRKİYE'DE DİKİLİ AĞACI OLMAYANLAR, GÖZLERİNİ BU YATIRIMLARA DİKMİŞLER''

Erdoğan, "Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz. Türkiye'de dikili ağacı olmayanlar gözlerini bu yatırımlara dikmişler. 18 ay boyunca Allahu Ekber nidasını minarelerimize çok gördüler. Projelerimizi rafa kaldırmayı planlıyorlar. TİKA'yı, AFAD'ı kaldırmayı düşünüyorlar. Sen bütün işleri bitirdin de şimdi onları mı kapatacaksın. Sen kimsin ya haddini bil. Cumhurbaşkanı seçmenin anahtarını halktan almayı düşünüyorlar. FETÖ ağzıyla konuşuyorlar. Bay Muharrem gitti Edirne'ye orada Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişiyi ziyaret ediyor. 'Çıksın aday' ne demek ya. Bu bile ona fazla. Çünkü aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Tutuklu mu bu adam, tutuklu bitti. Bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü'nün annesine sormak lazım ne düşünüyorsunuz. Bunların sırtında küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım.

Erdoğan, "Türkiye'yi tekrar ezik silik günlerine döndürmenin planını yapıyorlar. 29 Ekim'de dünyanın ilk 3'ü içerisine bulunan havalimanını açıyoruz. Orada bir televizyon programı yapacağım. O havalimanının güzelliklerini göreceksiniz. " dedi.

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