AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonla görüştü. Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki temaslarını tamamlamasının akabinde gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin´deki son gelişmeler ele alındı.

Müslümanların ortak tavır sergilemelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cuma günü İstanbul´da yapacağı olağanüstü toplantı hakkında da fikir teatisinde bulundular.

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