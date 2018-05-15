Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra'da üç günlük resmi ziyareti kapsamında, Theresa May ve Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, May'den önce Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı'ndan ayrıldı.

Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth 2 ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.

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