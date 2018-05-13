Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Tüken Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bir insani büyük yapan düşünceleridir. Başarının anahtarı azim ve diyarettir. Dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi değildir. Bu dünyada gam baki değildir. Kalıcı olan bizi ve kainatı yaratan yüce Allahtır. Ve baki kalan iyilik fidanlarıdır. Bu vakıf böyle rasgele kurulmadı. Bunda bir incelik, hassasiyet yatıyor. Bu vakıf her geçen gün büyümeye kararlı bir şekilde devam ediyor.

Türken Vakfı'nın kısa sürede ciddi mesafe kat ettiğini görüyoruz. Vakıf FETÖ'cü alçakların elinde olan yurt dışı eğitim alanlarında büyük başarı kazandı. Türken yeri geldiğinde yurt dışındaki öğrencilerimizin ailesi, zor zamanlarında sırtını dayayacağı en yakın dostudur.

Suriye'de 7 yıldır aralıksız devam eden kriz bir milyon insanın canını aldı. 3 buçuk milyonu Türkiye'de olmak üzere Suriyeliler evlerini tek edip başka yerlere sığındı. Kimi zaman Ege'nin azgın dalgaları ile boğuştular ve karaya ulaşmadan hayatlarını o azgın dalgalar arasında kaybetti.

DOĞU KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR

Kudüs İsrail'in başkenti, olacakmış. Başta ABD olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakmış. Ya ne olarak tanırsanız tanıyın. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.

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