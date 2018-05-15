Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra'da üç günlük resmi ziyareti kapsamında, Theresa May ve Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı May ile açıklama yaptı.
İngiltere Başbakanı Theresa May ortak açıklamada ''Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma olmalı. Suriye, Türkiye sınırında olup bitenler de çok önemli.'' dedi.
İngiltere Başbakanı May, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ VURGUSU
Erdoğan konuşmasında, ''Müttefikimiz ve dostumuz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye erken seçim sürecinin içerisinde bulunuyor. Bu ziyareti gerçekleştirdik. Birleşik Krallık'ın 15 Temmuz'dan sadece 5 gün sonra bakan düzeyinde ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret bizim için önemli.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki en büyük ikinci ihraç pazarıdır. İkili ticaret hacmi için hedefimiz 20 milyar dolardır. Bugünkü temaslarımzı da stratejik öneme sahip projeleri de ele aldık. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve ülkemize iadesi başlıklarında Birleşik Krallık ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Öte yandan Suriye, Irak, Kudüs Filistin başta olmak üzre bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık" dedi.
"ABD'NİN KUDÜS KARARINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Erdoğan, "ABD'nin Kudüs kararını asla kabul etmiyoruz. Bölgedeki itilafın çözülmesinde ara bulucu değil taraf olduğunu itiraf etmiştir. 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesine 2 bin 500 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar bu politikanın bir sonucudur. Bu vahşeti bir kez de sizlerin önünde lanetliyorum'' dedi.
''TERÖRİSTLER İLE GAZETECİLERİ BİRBİRİNDEN AYIRIN''
Erdoğan Türkiye'de Gazetecilerin yargılanmasına ilişkin , basın toplantısında gelen bir soruya yönelik ''Yargımız teröristler ile gazetecileri ayırmaktadır, bunları kaynağından öğrenmenizi tavsiye ederim.'' cevabını verdi.
Erdoğan ''Cezaevinde kaç kişinin olduğu noktasında sizlere aktarılan yanlış. Teröristler ile gazetecileri ayırın. Yargımzı teröre karışmış olanlar ile ilgili bu tür kararı vermiştir. Bunları kaynağından öğrenin. Teröristen gazeteci olmaz.'' dedi.
FETÖ İLE MÜCADELE KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ
Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin soruya ''Biz şimdi listemizi verdik. Terörle mücadele konusunda işbirliği olduğunda mücadele daha kolay yapılır'' dedi.
Erdoğan ''İsim listelerini sayın başbakana verdim. Bunların tarafımıza gönderilmesini istiyorum. Bunlar olacak ki teröre karşı ortak mücadeleyi sürdürelim . Bu konu ile ilgili hassasiyetimiz çok yüksek'' şeklinde konuştu.
May ise ''Terör ile ilgili kanıt olduğu sürece adım atarız. İngiltere'de atılan adımları da biliyorsunuz.'' cevabını verdi.
YABANCI SAVAŞÇILAR
Erdoğan ''Toplamda 6 bine aşkın yabancı savaşçıyı ülkelerine gönderdik. Yakalananlardan ülkemizde yargılananlar da var, bu konuda affımız yok'' açıklamasında bulundu.
"BİZİM FARKLI YAPTIRIMLARIMIZ OLACAKTIR"
Erdoğan ''İsrail yaralıların oradan çıkarılmasına müsade etmiyor. Biz İsrail Büyükelçisi'ni zaten gönderdik. Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüsteki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır'' dedi.
MAY: BÖYLE BİR ŞİDDET BARIŞ ÇABALARINI YIKIYOR
May ise ''Can kayıbı trajik. Böyle bir şiddet barış çabalarını yıkıyor. İki devlet de çözüm için tehdit oluşturuyor. Gördüğümüz siddet barış sürecini yıkabilir'' şeklinde konuştu.
"BM ZAMAN KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMELİ"
''İslam İşbirliği Zirvesi'nde dünyaya çok güçlü mesaj vereceğiz.''diyen Erdoğan, ''Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır. Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum'' dedi.
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