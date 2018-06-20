Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde seçmene hitap ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Rabbim, bu şehrin kardeşliğini, huzurunu daim eylesin. Biz Mardin'le gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesi ile gurur duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi.

Erdoğan, "Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik." dedi.