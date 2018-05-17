Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı ifatrın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoağan sözlerine 15 Temmuz'u hatırlatarak başladı. 16 Nisan halkoylamasından bugüne milletin desteği ile tarihi değişimi hayata geçirdikleirni ifade etti.

Erdoğan terör ile mücadeleye de değinerek ''Yurtiçinde terör örgütüne tarihi darbeyi vurduk. Kuzey Irak'ta 403 terörit etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 303 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar 5 ay içerisinde yapılan operasyonlar.'' açıklamasını yaptı.

Zeytindalı operasyonuna değinen Erdoğan ''birkaç ay içinde burayı hallaç pamuğu gibi attık'' dedi.

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Erdoağan ''Mecliste ortaya koyduğunuz dayanışma takdire şayandı. Milletimizin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdik. Anayasa değişikliğinin verdiğ imkanları kulanarak genel başkanklık görevini yeniden üstlendik.'' şeklind ekonuştu.

İl kongrelerine bizzet katılmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı, ''51 il kongremize iştirak ettim. Ocak ayınca hayati bir adım attık. Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. ÖSO ile birlikte sürdürüğümüz bu harekatı dünyaya örnek olacak şekidle bitirdik.'' dedi.

ERKEN SEÇİM KONUSU

Erdoğan ''Erken seçim fısıltısı adete tüpten çıkan macun gibidir, bir daha eski duruma döndürülemez. Bizlerin nasıl hassasiyet gösterdiğini sizler de biliyorsunuz'' dedi ve milletvekillerinin henüz birbuçuk yıl olmasına rağmen ''millet için yaptıkları fedekarlığa'' dikkat çekti. Erdoğan ''Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz an bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar vardik. Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardınan 24 Haziran erken seçim tarihini milletimize açıkladık.'' dedi.

Erdoğan ''Benim gözümden 26. dönem TBMM 1. Meclis'ten sonra ikinci kurucu mecklistir. Sizler daha bismillah derken Türkiye'ye kaostan kurtardınız. Sizlşer darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler terör örgütüne sınırlarımızın içinde ve duışında dünyayı dar ettiniz. Kurucu sıfatını sizler hak etmeyecek de kimler hak edecek.'' şeklind ekonuştu. ''Önümüzdeki Pazartesi aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek'' diyen Erdoğan, adayların geceli gündüzlü sahada olacağını söyledi.

''Bu bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyordu, bugün sizler taşıyorsunuz, yarın başka arkadaşlar taşıyacak'' diyen Erdoğan dava sahibi olmak özverili olmayı gerektiri vurgusunda bulundu.''Aramızda muhakkak yeni arkadaşlarımız da yer alacak'' açıklaması yaptı. Bazı arkadaşları tekrara göreve davet etmek gerekeceğini belirten Erdoğan, vekillere ''kendinizi sürekli yenileyerek her an göreve hazır olun'' dedi.

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