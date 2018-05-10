Cumhuriyet Halk Partisi, 4 Mayıs Cuma günü Ankara'da düzenlenen törenle CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Muharrem İnce yaptığı ilk konuşmada bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini, Erdoğan'ın da randevusunu kabul etmesi halinde görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İnce'nin randevu talebine, "Partimizde ağırlayabiliriz" diyerek yeşil ışık yaktı. Muharrem İnce dün gerçekleştirdiği Edirne mitinginde Erdoğan'la 21.00'da görüşeceklerini duyurdu. İnce'nin açıklaması sonrası gözler Erdoğan-İnce buluşmasına çevrildi. Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Erdoğan ile görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da görüşmeye katıldı.

Görüşme sonrası Muharrem İnce, "Dertleştik, sohbet ettik, başarılar diledik." dedi. AK Parti'li Elitaş ise, "İkisi de Rizeli'ymiş, güzel sohbet oldu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE İNCE ARASINDA NE KONUŞULDU?

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda ikilinin ne konuştuğuna dair detaylar paylaşılmadı. Merakla takip edilen görüşmenin detaylarını Habertürk TV Ankara Haber Müdür'ü Sibel Erdem anlattı.

Erdem'in edindiği bilgilere göre, Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi. Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizelinin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti.

Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da, Baykal'a şifa dilediğini belirtti.

Erdoğan ile İnce arasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz." dediği öğrenildi.

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