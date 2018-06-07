Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimiz nezdindeki ibra belgelerimizdir, berat belgelerimizdir." dedi.
Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler, önce gelsinler, buradaki şu eserleri bir görsünler ve burada verilen hizmetleri de incelesinler." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana muhtar bile olamazsın dediler. Muhtar bile olamazsın dedikleri Erdoğan bugün cumhurbaşkanı olarak karşınızda." dedi.
''MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ''
Erdoğan, ''Tüm illerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İskambil, okey oynama yeri değil. İçerisinde yoğun bir şekilde kitaplar olacak. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 24 saat açık. Bun sadece ulusal değil uluslararası bazda ses getirecek. Rahmi Kışlası'nı da kütüphaneye çeviriyoruz. Kapatmakla milletimize hizmet verilmez. Yalanla iftira ile elde edilecek hiçbir başarı olmaz. Milletimize eser kazandırmaya hizmet vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yaşadığı değişimin dönüşümün kat ettiği mesafenin en büyük şahidi de siz muhtarlarımızsınız. Sizlere İçişleri bakanlığımız birer form verdi. Sizler o forma şikayetlerinizi kaydedeceksiniz. İçişleri Bakanlığımız da bunları taklip edecek, ilgili bakanlıklarımız da sorunları çözecek.'' iafadelerini kullandı.
''EN BÜYÜK DEVRİMLERDEN BİRİNİ SAĞLIKTA GERÇEKLEŞTİRDİK''
Eğitim ve sağlık konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin bundan 16 yıl önceki haliyle şuan ki halini zihninizde canlandırın. 18 yılda 284 bin dersliği ülkemize kazandırdık. Ülkemizde ne kadar öğretmen vardı biliyor musunuz? 526 bin buna 580 bin öğretmen ekledik. CHP lideri atanamayan öğretmenleri atayacağım diyerek yalan söylüyor. Önüne geleni ben atayacağım dersen bunu başarman mümkün değil. Ana muhalefetin başındaki zat sobalara döneceğiz diyor. Bunların başka derdi yok. CHP'nin iktidarda olduğu yıllarda sınıflarda 75 öğrenci vardı. Doğalgaz yoktu, sınıflarda sobalar vardı. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardık. En büyük devrimlerden birini sağlıkta gerçekleştirdik. Eski hastanelere sağlam girsen hasta çıkardın. Hastanelerimize 164 bin yatak vardı, buna 130 bin modern yatak ilave ettik'' dedi.
Erdoğan, ''Biz geldiğimizde 276 baraj vardı, biz bunlara 525 tane daha ekledik. Havayolunu halkın yolu haline getirdik. İstanbul'a belediye başkanı olduğumdan başkanlığı CHP'den aldım. İstanbul'da çöp dağları vardı .Ümraniye'de çöplük patladı ve 39 vatandaşımız orada öldü. Biz geldik o çöplüğü yok ettik.'' şeklinde konuştu.
Erdoğan şöyle devam etti:
''ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAĞIZ''
''Emeklilere bayramlarda vereceğimiz ikramiyelerle çifte bayram yaşatacağız. Kardeşlerim daha Marmaray'ı, Nisipi Köprüsü'nü her biri birer efsane olan tünellerimizi saymadım. Daha seçim beyannamesinde beyan ettiğimiz 146 projelerimizi saymadım. Sizlerden eski Türkiye manzaralarını ve bunları karşılaştırmanızı, ortaya çıkan tabloyu herkese anlatmanızı istiyorum.''
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