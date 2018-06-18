Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan, "Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk." dedi.

"BU PARTİ BAŞKA ADAY MI BULAMADI"

Erdoğan, Demirtaş'a ilişkin ise, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı" ifadesini kullandı.

"TABUTUNA ÇAKILMIŞ SON ÇİVİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır." diye konuştu.

"İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz izni halktan alırız. İcazeti oralardan değil halktan aldık. Suriyeli kardeşlerimizin de geri dönüşleri tamamlanacak. CHP ne diyor 'Suriye'den bu insanları neden aldınız'" diye konuştu.

"ABD İLE VARDIĞIMIZ ANLAŞMAYI HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK"

Erdoğan, "ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, "Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanını ilimize kim kazandırdı? Havalimanımızdan memnun musunuz? Ordu şehir merkezinin il ve ilçelerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da karşıladık. 5 baraj daha inşaa ediyoruz. Kale içeriden fethedilir. Bu seçimlerin galibi siz olacaksınız." şeklinde konuştu.

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