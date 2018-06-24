Türkiye sandık başında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesi yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı okulun girişinde büyük bir kalabalık karşıladı. Erdoğan'nın yanında eşi Emin Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile torunları da vardı. Erdoğan zarfı torunlarıyla birlikte sandığa attı.

Oy kullanma işlemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere şu açıklamayı yaptı: 'Yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Bu seçimin başka bir özelliği de var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi yaşayacak. Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci çok rahat bir şekilde sürdürecektir. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığı öğrendik, hayırlı olsun'

BİLAL ERDOĞAN OYUNU KULLANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.