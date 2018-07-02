İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, KOM Daire Başkanı Resul Holoğlu ile birlikte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir süre önce PKK'lı teröristlerce katledilen bakkal Mevlüt Bengi'nin Çiftlik köyü Türkmen mezrasındaki ailesini ziyaret etti.
Köyün girişine helikopterle gelen Bakan Soylu, yanındakilerle Bengi'nin evine kadar yürüdü.
Burada çocuklara hediye veren Soylu, Mevlüt Bengi'nin evinin önünde abisi Musa, oğlu Mehmet, eniştesi İbrahim Demir tarafından karşılandı.
Eve geçen Soylu, Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım ve 8'i kız 11 çocuğuyla bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAİNLERDEN HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, ardından aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.
Erdoğan, Bengi'nin ailesine başsağlığı dileyerek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Ben de inşallah ilk fırsatta, şu yemin merasiminden sonra sizleri Süleyman Bey gibi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.
Katledilen Bengi'nin annesi Hanım Bengi'nin Türkçe bilmemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini torunu Ceylan Bengi tercüme etti.
Bengi'nin annesi Erdoğan'a, "Siz bize yardımcı olun, intikamımızı alsınlar. 11 çocuğumla ortada kaldık. Çocuklarımın hepsi küçük, bize sahip çıkın." dedi.
Erdoğan da "İnşallah, yavrularımızın hepsine başsağlığı diliyorum, bütün aileye başsağlığı diliyorum, Allah sabrınızı artırsın." karşılığını verdi.
Erdoğan daha sonra Soylu’dan aile hakkında bilgi aldı.
"KANI YERDE KALMAYACAK İNŞALLAH ALLAH YARDIMCISI OLSUN"
AA'nın aktardığı bilgiye göre, görüşme sonrası aileyi sabır dileyen Bakan Soylu, "Allah sabır versin. Allah cennette kavuştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin, duamız odur." dedi.
Eşi Fezile Bengi'nin çocuklarının durumunu anlatması üzerine Soylu, "Senin çocukların artık milletin çocukları. Sen hiç merak etme. Cumhurbaşkanımız da aynısı söylüyor. Sen hem anne hem de baba olacaksın. Bu çocukların gözü arkada kalmayacak. Biz de seninle beraberiz. Sen rahat ol ve hem anne hem de baba ol." ifadesini kullandı.
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