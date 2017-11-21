Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elektrik Yatırımları açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle.

Elektrik santrallerinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2017 senesinde kamu ve özel sektörün inşa ettiği tersislerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.. Yıl sonuna kadar 1191 adet toplam 2132 megawattlık elektrik üretim tesisini daha devreye alacağız.

Böylece 2017 yılı içinde toplam 2774 adet ve 8222 MW'lik tesis ülkemize kazandırılmış olacak ve 1 yılda devreye giren üretim santralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Enerjideki yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.

"ENERJİ HAMLEMİZİ BALTALAMAK İSTİYORLAR"

Son 15 yılda birçok yatırımı hayata geçirdik. Toplam kurulu gücümüzü 32 bin MW'den 83 bin MW'ye çıkardık. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını yüzde 16'ya yükselttik.

Almanya toplam elektrik üretiminin yüzde 42'sini, İngiltere yüzde 39'unu, Danimarka yüzde 34'ünü kömürden sağlıyor.

Durum bu kadar açıkken ülkemizde sayıları az fakat sesleri çok çıkan belli kesimler enerji hamlelerimizi baltalamak için çaba harcıyor. Boşuna çaba harcamayın, bu kervan gidiyor. Biz bu ülkede karanlık bir köy görmek istemiyoruz. Bütün tesislerimizin makinaların çalıştığı bir Türkiye istiyoruz.

Dün darbecilere, vesayetçilere gönüllü hizmetkarlık edenler bugün de enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlerin taşeronluğunu yapıyor. Ben dertliyim arkadaşlarım dertli. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını savunan hiç kimsenin enerji yatırımlarına karşı çıkması mümkün değil.

"ÇEVRECİ SIFATINI BEN BUNLARA BIRAKMAM"

Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES'ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor.

Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi yapacağız. Derdimiz, enerjiyi ne kadar ucuza halkımıza ulaştırabiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Ömürlerinde Bir ağaç dikmemiş, bir fidana su vermemiş kişiler ekoloji uzmanı kesildi.

Eli kanlı teröristleri ekolojik kahraman olarak gösterdiler. Kim samimi çevreci kim istismarcı ayırt edemez hale geldik. Eğer mesele gerçekten çevre ise, orman varlığını 21 milyon hektardan 22.5 milyon hektara çıkaran bir partinin başkanı olarak çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam.

Yerli kaynakları harekete geçirme kararı aldığımızda bu derece başarılı bir ivme yakalayacağımızı ummuyorduk. Çok iyi gidiyoruz.

Milli enerji ve maden politikası ile ilgili 2018 yılı başında yeni bir program açıklanacak.