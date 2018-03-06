Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Başta Doğu Guta'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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