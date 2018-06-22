Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, meydanda bulunan taksicilere ithafen, "UBER'den kurtuldunuz mu? Tek açıklamayla bitti. UBER'in patronu görüşmek istedi, kabul etmedim. Sizi kıramazdım. Sizden bir ricam var arabalarınız temiz olsun, pırıl pırıl olsun. Ne siz arabalarınızda sigara için ne de vatandaşınıza içtirin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'na yapılan ilk inişe ilişkin, "Dün akşam ilk inişi yaptık nasıl buldunuz? 29 Ekim'de resmi açılışını yapacağız. Bay Muharrem aday oldu, ilk ziyaret ettiği yer Edirne oldu. 7 Haziran'da benim Kürt kardeşimi sokağa döken onlar değil miydi? Senin ne işin var orada ziyarette." diye konuştu.

"PKK terör örgütü HDP'ye destek veriyor" diyen Erdoğan," Kardeşlerime sesleniyorum, hala bunlara nasıl destek veriyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "53 Kürt kardeşimi maalesef öldüren veya öldürmeye neden olan bir kişi bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz." diye konuştu.

Sarıyer bu kez farklı olacak. Sarıyer bu defa Mart 2019'un müjdesini Pazar günü verecek.