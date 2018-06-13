Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime günler kala 24 TV'de soruları yanıtlıyor.
Erdoğan, "Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi. Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak." dedi.
"İsrail, bize 10 tane İHA verdi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimizi yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız." ifadesini kullandı.
"BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Erdoğan, "Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var, her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.
Erdoğan, "(Muhalefet) Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar? İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody'se bir operasyon biz çekeceğiz." dedi.
ERDOĞAN'DAN OHAL AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir." diye konuştu.
MOODY'S AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody'se bir operasyon biz çekeceğiz" ifadesini kullandı.
"MÜNBİÇ'TE ÇOK DAHA İYİ BİR MESAFE ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Erdoğan, "(ABD) Silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla geri toplayacaklar, bunun sözünü verdiler. Eğer bunlar seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum. Şu anda biz belirlenen takvimle Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağımıza inanıyoruz."dedi.
Erdoğan sözlerinişöyle sürdürdü.
"24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle."
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