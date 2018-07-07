Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı İsmail Kahraman karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi AK Parti Grubu'na seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili detayları paylaştı, "İlk KHK Pazartesi yayımlanacak" dedi. İlk Bakanlar Kurulu toplantısının da tarihini açıklayan Erdoğan, "Cuma günü ilk kabine toplantısını yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Bakanlar Kurulu'nda Meclis'ten de isimler olacak mı sorusuna, "Kabine'de Meclis'ten de isimler olabilir, neden olmasın" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"23 Nisan 1923'ten beri Meclis'te görev alanları saygı ile yad ediyorum. Hizmet yarışında bu kez bayrağı sizler devraldınız. Karşımdaki manzarayı tecrübe ile yeniliğin mükemmel bir sentezi olarak görüyorum. Her birinizin çalışmasına, sadakatine ihtiyacımız var. Tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Rabbim mahçup etmesin."

"MİLLETİMİZ HASSAS AYAR YAPTI"

"Yüzde 42,6'lık bir oy elde ettik. Meclis'te sayısı 600'e çıkan vekil sayısının yüzde 49'unu elde ettik. MHP ile birlikte yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran haricinde hep tek başımıza yeterli çoğunluğa sahip olarak yönetmiş bir partiyiz. Daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bizim milletimizin mesajlarına hayran olmamak elde değil. Seçim sonuçlarını buna göre okumak gerekiyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 52,56 oy oranı ile bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Meclis'te AK Parti'yi yine birinci parti yapmış ancak hedefinin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin yaptığı bu hassas ayarı dikkatle incelemek gerekir."

"KENDİSİNİ DAVADAN ÜSTÜN GÖRENLERLE YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Biz her zorluğun üstesinden milletimizle aştık. Bize kurulan tuzakları bu sayede aştık. Dördüncü dönemde yaşadığımız yol kazasını bu şekilde aştık. 15 Temmuz'u milletimizle başarısızlığa uğrattık. Yönetim sistemimizi değiştiren adımları milletimizle attık. 24 Haziran sonuçlarına bu şekilde ulaştık. Yapmamız gereken, yine milletin gösterdiği istikamette yürümektir. Kendisini AK Parti'nin üstünde görenlerle yürümek mümkün değildir. Onların artık gözleri görmez, kulakları hakikati duymaz olmuştur."

"22 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI GELECEK"

"Pazartesi günü yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Külliyemizde muhteşem bir başlangıç töreni gerçekleştireceğiz. Her ülkeden Türkiye dostu kardeşlerimiz törene katılacaklar. 22 ülkenin Cumhurbaşkanı katılacak. Milletimizin her kesimden temsilcileri de bu törene davet edilecek."

"ÜSTTEN BAKMAYI AYAKLARIMIZIN ALTINA ALMAZSAK YERLE YEKSAN OLURUZ"

"Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihlas eden cumhurbaşkanı olarak da yayınlayacağız. Kabinemizi 21.00'da açıklayacağız. Türkiye'ye patinaj yaptıran eski sistemi geride bırakarak yeni sisteme başlayacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, heimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz."

"BİZE YORGUN DİYENLERİN NASIL ANTRENMANLI OLDUĞUMUZDAN HABERLERİ YOK"

"26 milyon insan bize güven bağışladı. Bu önemli bir imtihandır. Bunu başarıyla vermemiz gerekiyor. Salı günü yurtdışı ziyaretimizi dost ve kardeş Azerbaycan ile, KKTC'ye gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel'de NATO zirvesinde ülkemizi temsil edeceğim. Milletimiz bizim nasıl çalıştığımızı 1994 yılında İBB'deki günlerden beri biliyor. Bize yorgun Cumhurbaşkanı yakıştırmalarını yapanların hali ortada. Bize bunu yakıştıranların bizim nasıl antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel yorgunluk içindeler. Biz hamdolsun böyle değiliz."

"2002 yılında tek başına iş başına demiştik. Allah nasip etti oldu. 2007'de durmak yok yola devam dedik oldu. Haydi bir daha dedik, milletimizin desteğini aldık. 24 Haziran'da da milletimiz bize şansı verdi. Biz sözü tuttukça milletimiz bize şans verdi. Milletimiz 15 Temmuz'da gövdesini bize siper etti. Böyle bir millete hizmetkar olmanın gurunu yaşıyoruz. Bizim milletten başka sığınağımız olmadığını bilerek çalışmanızı istiyorum."

"CUMA GÜNÜ İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPACAĞIZ"

"15 Temmuz'da bu Meclis cesaret ve dirayeti ile tarih yazmıştır. Savaş uçakları tarafından bombalanır, helikopter tarafından taranırken dik duran bu Meclis'i ne kadar güçlü tutarsak geleceğe o kadar güvenle bakarız. Cuma günü Hacı Bayram'da Cuma namazını kılıp, ilk kabine toplantımızı yapacağız."

"REFORMLARI KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanlığı bütçe tasarısını Meclis'e sunacak, bunu kabul etmek Meclis'e düşecektir. Yeni dönemde reformlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Yeni sistem reform ihtiyacını daha da artıracaktır. Sizi Meclis Genel Kurulu'nda çok önemli görevler bekliyor. Yeni dönemde bu grubun çıtayı yukarı çıkaracağından şüphem yok. Şimdi sıra sizlerde, ben hepinize güveniyor, inanıyorum. Milletimize verdiğimiz diğer sözler gibi güçlü Meclis sözünü de yerine getireceğimize inanıyorum. AK Parti olarak vesayet ve darbecileri hiç sevmedik. Darbe ve vesayete karşı önümüzdeki dönemde dikkatli olacağız. Terör örgütleri ile mücadeleyi amansız sürdüreceğiz. Yeni güvenlik konseptimiz gereği saldırıları tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Sessiz sedasız şekilde Kandil ile ülkemiz arasındaki mesafeyi de temizliyoruz. Önemli mesafe katettik. Sincar ve Kandil'i temizleyene kadar bu operasyonumuz devam edecektir. Kuzey Irak yönetimi ve Irak yönetiminin de terör örgütünden bıktığı görüşmelerimizde anlaşılıyor. Terör örgütü sahaa köşeye sıkıştıkça siyaseti kullanarak kendine alan açmaya çalışıyor. Anamuhalefet partisi bize göre meşruiyeti şaibeli partiyi taşıma oylarla Meclis'e sokmuştur."

"181 BİN 500 KİŞİ İLE İLGİLİ PASAPORT TAHDİDİNİ MAHSUR YOKSA KALDIRACAĞIZ"

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere terör örgütü ile iltisaklı kuruluşlara müsaade edilmez. CHP'yi terör örgütü ile ilişkili parti ile ilikisini gözden geçirmeye davet ediyorum. FETÖ davalarını takip ediyorum. Yıl sonuna kadar davaların büyük ölçüde biteceği görülüyor. Dünyanın belki de en sinsi terör örgütü ile mücadele kolay değildir. Savcı, hakimler ve OHAL inceleme komisyonu titiz bir çalışma içindedir. Komisyonumuz da incelemelerle göreve iade kararları veriyor. FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen bir kısım kişinin eşleri ve çocuklarının pasaportlarına tahdit konulmuştu. Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyeti giderilecek. Soruşturmalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişi ile ilgili pasasport tahdidi mahsur bir durum yoksa kalkacak."

"Ekonomi yeni dönemde terörle mücadele ile birlikte ilk sırada yer alacak. Rusya ile işlerimiz katlanarak artıyor. Özbekistan ile yeni bir dönem açtık. Kırgızistan ile ilişkilerimiz hassasiyetimze kulak verdikleri anda bir köşede duruyor. Güney Amerika'yı yeni açılım alanı olarak belirlemiştir. En büyük ekonomik ortaklarımızdan olan Çin ile işbirliğini geliştirmek için görüşüyoruz. 26 milyar dolar olan ticaret hacmimizi genişleteceğimize inanıyorum. AB ile ilişkileri hakkaniyete dayalı çizgiye oturtmak için gayret göstereceğiz. Türkiye geçtiğimiz yıl dünyanın en çok insani yardım yapan ülke konumuna geldi. Paramızın bolluğundan değil, gönlümüzün zenginliğindendir."