Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan, konuşmasında, "Türk milletinin, yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti, yüzlerce milyon kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada hak ettiği yeri almanın kararlığı içindedir" dedi.

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