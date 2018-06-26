24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)çevrildi. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Meclis'te yeni dönem için geri sayım başlayacak.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,6 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilirken, Cumhur İttifakı da yüzde 53,66 oy oranıyla Meclis'te çoğunluğu kazandı.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. YSK'nın, 24 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçları 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlara göre kesin sonuçların açıklanma tarihi değişebilmesi göz önüne alınırsa, Meclis'in toplanma tarihi de buna göre belirlenecek.

MECLİS TOPLANIYOR

İl seçim kurullarından mazbataları alacak 27'nci Dönem Milletvekilleri, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının 3'üncü günü TBMM'de yemin edecek. 8 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te toplanacak TBMM, en yaşlı üye olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal başkanlığında toplanacak. Ancak Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle oturumu Meclis'in en yaşlı ikinci üyesi olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli veya 70 yaşındaki İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da yönetebilir.

YEMİN EDECEKLER

Mazbatalarını alan milletvekilleri 8 Temmuz'da Meclis'te düzenlenen törenle sırayla yemin edecek.

MADDE 81. – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN YEMİN EDECEK

Cumhurbaşkanı’nın mazbatası, kesin sonuçların açıklanmasının hemen ardından verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı’ndan alacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’na göre, Cumhurbaşkanı mazbatasını aldığı gün, Genel Kurul’da yemin edecek. Milletvekili seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı gün Meclis'te yemin etmesi bekleniyor.

MADDE 103. – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

BAKANLAR BELLİ OLDU MU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmen yeni görevine başlamasının ardından 16 Nisan Anayasa Değişikliğiyle birlikte, hükümeti kurması bekleniyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları kısa sürede açıklaması bekleniyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek. 1 Ekim'de yeni yasama dönemi başlayacak. Meclis'in kapalı olduğu dönem içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarının hazırlanarak çıkarılması bekleniyor.