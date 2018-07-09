Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle beraber resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde birçok bakanlığın adı değişti ya da birleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine Fuat Oktay getirildi.
FUAT OKTAY KİMDİR?
1964 Yozgat doğumlu. 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016’ya kadar AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Oktay, halen bu görevdeydi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın göreve gelmesiyle Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fuat Oktay daha önce THY'de üst düzey görevlerde bulundu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüttü.
Oktay, 65. Hükümet döneminde çıkarılan 80 kanun, TBMM'ye sunulan 212 kanun tasarısı, 347 milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun, 31 kanun hükmünde kararname, 6 tüzük, 74 Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik, 2 bin 846 Bakanlar Kurulu kararı, 2 bin 902 yönetmelik, bin 982 tebliğ ve 43 Başbakanlık Genelgesine katkı sundu.
Kurum içi ve kurum dışında 344 toplantıya katılan, 23 yerli ve yabancı heyet ağırlayan Oktay, 15 Milli Güvenlik Kurulu, 5 Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve 63 Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Oktay, 16 Müsteşarlar Toplantısı'na da başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR
Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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