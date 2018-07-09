Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle beraber resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde birçok bakanlığın adı değişti ya da birleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine Fuat Oktay getirildi.

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 Yozgat doğumlu. 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016’ya kadar AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Oktay, halen bu görevdeydi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın göreve gelmesiyle Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fuat Oktay daha önce THY'de üst düzey görevlerde bulundu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüttü.

Oktay, 65. Hükümet döneminde çıkarılan 80 kanun, TBMM'ye sunulan 212 kanun tasarısı, 347 milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun, 31 kanun hükmünde kararname, 6 tüzük, 74 Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik, 2 bin 846 Bakanlar Kurulu kararı, 2 bin 902 yönetmelik, bin 982 tebliğ ve 43 Başbakanlık Genelgesine katkı sundu.

Kurum içi ve kurum dışında 344 toplantıya katılan, 23 yerli ve yabancı heyet ağırlayan Oktay, 15 Milli Güvenlik Kurulu, 5 Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve 63 Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Oktay, 16 Müsteşarlar Toplantısı'na da başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı