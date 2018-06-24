24 Haziran seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarı ile oy kullanımına kapatıldı, sayım işlemi başladı. Şu ana kadar sandıkların yüzde ... açılarak sayıldı. Yurt genelinde ilk olarak Cumhurbaşkanı adaylarının oyları sayılıyor.

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Resmi olmayan sonuçlara göre;

Recep Tayyip Erdoğan60,16

Muharrem İnce 25.59

Meral Akşener 7,80

Temel Karamollaoğlu 0,94

Selahattin Demirtaş5,32

Doğu Perinçek 0,18

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İKİNCİ TUR OLURSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YSK'nın resmi seçim sonuçlarını ilan etmesiyle 6 cumhurbaşkanı adayından biri yüzde 50+1 oya ulaşamaz ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki adayın karşılaşacağı seçim 15 gün sonra 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. 8 Temmuz'a kadar adaylar bir kez daha saha çalışmaları yapacak. 8 Temmuz'da en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olacak.