Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyadaki "tamam" ve "devam" etiketli paylaşımlarla ilgili tartışmalara yanıt verdi.
Kalın düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili soru üzerine "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Buna bigane kalmak mümkün değil. Sosyal medya ile birtakım çalışmalara girmek beyhude çabadır. Biz bu tarz şeyleri çok yaşadık, tecrübe ettik. Buna asıl karar verecek olan sandığa gidecek milletimizdir. Bu 'bot' hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Biz sanal ile değil gerçekle uğraşalım. Biz milletimizin 'devam' diyeceğine inanıyoruz. Aslolan milletimizin vereceği karardır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında seçim, dış politika ve ekonomi ile ilgili konularda da kritik açıklamalarda bulundu. Kalın, şunları söyledi:
"Bugün itibarı ile muhalefetin adayları ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri, mitingler olacak. Kendisi 3 aydır sahada. 50 ile gitti. 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlanıyor."
"Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik. Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir."
"Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermk gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak. Seçimin erkene alınasının piyasalara olumlu katkısı da oldu."
"İç tehdit, dış tehdit, FETÖ, PKK gibi tehditlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Afrin'deki harekatımız büyük ölçüde güvenlik ve istikrarı sağlamış durumda. TSK, Polis Teşkilatı, MİT ve korucularımız çalışmalarını devam ettirmekteler. Gözlem noktaları İdlib'e sıkışmıs 2.5 milon insan için de önem arz ediyor. Terörle mücadelemiz sürecek."
"Çok yoğun bir dış politika ziyaretimiz oldu. Azerbaycan lideri Aliyev ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. İki ülkenin kadim dostluğu için kayıtlara geçti. Özbekistan'da Türk iş adamları aha rahat ortamda çalışabilecekler. Özbekistan cumhurbaşkanı bunu açıkça ifade etti. Güney Kore'ye gerçekleştirilen ziyaretten Güney Kore makamları memnuniyetle karşıladı. Türkiye, Kuzey, Güney yakınlaşmasını tam desteklemektedir. Cumhurbaşkanımız, bize düşen bir şey olursa katkı sağlamak isteriz diye bunu ilettiler. Sırbistan Cumhurbaşkanı 2 gün önce ülkemizi ziyaret etti. 360 derece dış politika açısından bu önemli. Türkiye, tek yönlü politika izliyor eleştirilerine karşı bu ziyaretler önemli."
"Bir diğer önemli konu dün ABD'nin İran'la yaılan anlaşmadan tek taraflı olarak ortaya çıkan bir durum var. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Uzun müzakereler sonucu varılan bir anlaşmanın tek taraflı kaldırılması ABD'nin güvenilirliğini de sarsmaktadır. Şunun da altını çizeyim, biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silahı olduğu bilinen ülkeler de dahildir."
"Fransa'da yayınlanan bildiriye girmeyeceğim ama ona değinecek bir konuya gireceğim. Sadece Almanya'da geçen yıl 1075 islama nefret suçu işlendi. Antiisemitik saldırıların da artış gösterdiğini görüyoruz. Yine Almanya'da 1705 antisemitik suç işlendi. Bunun sebebi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ etkisidir. Bizim kitabımızla uğraşmak yerine aşırı sağın yükselişini kontrol etmeliler."
SORU-CEVAP
Milletimiz tamam derse çekiliriz açıklaması - "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Buna bigane kalmak mümkün değil. Sosyal medya ile bir takım çalışmalara girmek beyhude çabadır. Biz bu tarz şeyleri çok yaşadık, tecrübe ettik. Buna asıl karar verecek olan sanduığa gidecek milletimizdir. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Biz sanal ile değil gerçekle uğraşalım. Biz milletimizin devam diyeceğine inanıyoruz. Aslolan milletimizin vereceği karardır."
"25 bin öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eyül ayı itibarı ile 25 bin öğretmenimiz göreve başlayacak."
Trump'ın kararı - "Hemen yarın böyle bir görüşme kararı yok. Cumhurbaşkanımız bir kanala verdiği mülakatta da konuyu açtı. Bu kavgaların kazananı olmaz. Siz küresel dünyada bir adım atınca bunun sonuçlarının ne olacağını düşünmek zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi de bir yerde vurur. ABD, bu karardan vazgeçer, geçmez bu onların kararı. Bu karar, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki piyasaları da etkiliyor. Bölgede yeterince gerilim var. Bütün bunları düşününce yenileri eklemenin devlet aklıyla düşününce bir mantığı yok."
Yunanistan'daki FETÖ davaları - "Şimdi bu 8 teröristten 2'sinin ilticasının kabul edilmesi vahim durum. İadesini defalarca konuştuk. Teröristlerin elleri kollarını sallayarak gezmeleri de gözüüzün önüğnde duruyor. Bizim buna kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Bunlar TSK'nın 2 helikopterini çalarak gitti, bunu herkes biliyor. Bırakın iadelerini, serbest bırakılmaları hukuk açısından da skandaldır. Biz ikili ilişkiler ve hukuk içinde tüm çağrıları yaptık. Tam tersi olsaydı, biz bunları burada korusaydık. İlticasını kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Türkiye fazla tepki veriyor diyorlar. Söze gelince bir darbeyi desteklemiyoruz diyorlar, somut adıma gelince iltica talebinin kabul edildiği görülüyor. Diğer Avrupa'ya kaçan teröristlerle ilgili çağrımızı da yineliyoruz. Her türlü işlemi hayata geçireceğimizi söylüyoruz."
"Böyle bir ihtimal var. Net bir takvim oluşturulmadı. MHP ile ortak bir miting de yapılabilir. Cumhur İttifakı için bir möiting yapılabilir. BBP de buna katılabilir. Cumhur İttifakı'nın sokaklarda kabul edildiğini görüyorsunuz."
"İran bizim önemli bir ortağımızdır, komşumuzdur. Daha öncede İran'a yönelik yaptırımlar yapıldı. Biz böyle çatışmalardan ise daha angaje edici bir şeyden yanayız. İran ile her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız konular da var. Yeni yaptırım listesini de görmek lazım. Somut çıktıları görelim. Bu kararın bölgedeki çatışmaları, istikrarsızlığı körükleyeceği yönünde ciddi bir düşüncemiz var."
"Muharrem İnce'nin randevu talebi bize ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir. Nezaket çerçevesinde İnce ile görüşecektir. Seçim tarihinin ilanından itibaren biz bu seçim kampanyasının yapıcı söylemlerle sürdürülmesi gerektiğini söyledik. Cumhurbaşkanımız manifestoda da bunu açıkça beyan etti. Dolayısı ile bu kabul gerçekleşecektir. Karşılıklı hayırlı olsun denecektir. Randevu verilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Özel kalemler bunun üzerinde çalışıyor."
"Avrupa'da kurulan Türk Demokratlar Birliği adından bir STK'mız var. Bunlar son yıllarda açılarak başka ülkenin vatandaşları ile de bağlantılar kurdular. Onların bu seneki olağan kongresi Bosna'da yapılacak. Cumhurbaşkanımızı da davet ettiler. Orada bu buluşma gerçekleşecek. İçerideki seçim programımız yoğun. Sürede kısıtlı, başka bir Avrupa buluşması şimdi görünmüyor. Kampanya ile birlikte devlet yönetme işi de devam ediyor."
"Biz Özbekistan veya Güney Kore'deyken Başbakanımızın bir açıklaması oldu. Paketi açıkladı. Naci Ağbal da bir takım teşviklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu toplantıdan olağanüstülük bir panik çıkarmak doğru olmaz.Spekülatif haberler yerine resmi makamların açıklamalarını dikkate almakta fayda var. Toplantı gerçekleşmeden bir şey dememiz doğru olmaz."
"Tel Rıfat Afrin'in güneyinde bir yer. Tel Rıfat'tan Azez'e kaçan onbinlerce insan var. Bunlar biz evimize dönmek istiyoruz diye eylem yaptı. Biz bunu Ruslarla görüştük. Tel Rıfat'ta bir terör tehlikesi durumunda Türkiye oraya müdahale etmekten kaçınmaz."
"Kudüs kararının BM'deki ülkeler kabul etmediğini tek ses şeklinde açıklandı. ABD'nin Elçiliği oraya taşıması bizim için yok hükmündedir. Kudüs'teki tarihi ve dini kimliğin korunması için çalışmalarımız sürecek. Bir diğer önemli konu da Cumhurbaşkanımız BM Mülteci Başkomseri'ni kabul etti. Ramazan ayı boyunca tüm islam ülkeleri için büyük bir yardım kampanyası yapılacak. Filistinlilere sahip çıkmak için bu geniş kapsamlı çalışmayı başlataağız. Cumhurbaşkanımız İslam ülkelerine mektup yazacak. Filistin halkı yalnız değildir. Hangi ülke ne karar alırsa alsın, Kudüs yalnız değildir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu pozisyonumuzda bir değişiklik olmayacaktır."
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