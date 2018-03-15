Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika Afrin açıklaması... Kalın, Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin sağlandığını söyleyerek, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi." dedi. Kalın ayrıca, Afrin'in merkezinin kısa sürede temizlenmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Kalın, eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde olduğunu söyledi.

Kalın, "Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz." dedi.

DOĞU GUTA AÇIKLAMASI

Kalın, Türk istihbaratının, terör örgütü Nusra Cephesi üyelerini Doğu Guta'dan çıkartmak için çalışma yürüttüğünü belirtti.

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