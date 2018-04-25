Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan, aralarında firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.

AA'nın aktardığına göre; Cumhuriyet gazetesi davasında, Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet gazetesi davasında, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere "örgüte yardım" suçlamasıyla ceza yağdı.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 7 yıl, 3 ay, 15 gün, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay, yazar Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, mahkûm edilen tutuksuz sanıklara adlî kontrol uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, muhasebe müdürleri Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı verdi.

DÜNDAR VE TANIR'IN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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