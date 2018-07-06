Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan'ın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise 80 yıla kadar hapsi istendi.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, bir numaralı sanık Alparslan Arslan'ın da arasında bulunduğu 11 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın türban kararı verilmesi nedeniyle Danıştay'a saldırı gerçekleştirmeye karar verdiklerini belirtti. Bu kapsamda silahın temin edilmesinin ardından sanıkların Ankara'ya geldiğini, sanık Arslan'ın 5. katta bulunan 2. Daire Başkanlığına çıkarak keşif yaptığını vurgulayan savcı, "Diğer sanıkların bu hususu bilerek sanık Alparslan Arslan'ı buraya getirdikleri, bu sanıkların Ankara'ya Danıştay'da türban kararı ile ilgili olarak kararı veren hakimlere saldırı yapılacağını bilerek geldikleri, gerek oluş, gerekse sanıklar İsmail, Erhan, Osman ve Alparslan'ın ifadelerinden bunun açıkça anlaşıldığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2006'da sanık Alparslan Arslan'ın bir önceki gün keşif yaparak öğrendiği 2. Daire Başkanlığına çıktığını ifade eden savcı, Arslan'ın toplantı halinde bulunan 2. Daire Başkan ve üyelerine öldürme kastıyla ateş ettiğini belirtti. Savcı, saldırı sonucunda Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını anımsattı.

ARSLAN İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 80 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcı, bu bilgiler ışığında sanık Alparslan Arslan'ın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, 4 kişiyi "öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise 80'er yıla kadar hapsini talep etti. Sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu ve Süleyman Esen'in "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapsini talep eden savcı, söz konusu sanıklara ayrıca, saldırıda yaralanan 4 kişiyi "öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçundan 32'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanıklar Mahmut Güzel ve Erkan Ayyıldız'ın yabancı marka, yurda girişi zor ve ulaşılması güç olan iki adet tabancayı kısa sürede menfaat temin etmek amacıyla tedarik ettiklerini vurgulayan savcı, bu suretle sanıkların üzerine atılı "silah ticareti yapma" suçunu işlediklerinin sabit olduğuna değinerek, sanıkların 5 yıldan 12 yıla kadar hapsini talep etti.

ZAMANAŞIMINA TAKILDI

Sanıklar Aykut Metin Şükre, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'ın üzerine atılı "ruhsatsız silah taşımak" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu kaydeden savcı, 12 yıllık zamanaşımı nedeniyle sanıklar hakkında açılan davanın ayrı ayrı düşürülmesi talebinde bulundu. Savcı, sanık Süleyman Esen'in beraatını talep ederken, sanık Salih Kurter'in 2015'de ölmesi nedeniyle hakkında açılan davanın düşürülmesi yönünde mütalaa verdi.