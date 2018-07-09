Çorum’da darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi, savaş ve fetih zamanlarında galip gelmek amacıyla okunan ayet ve bu ayetlerden oluşan duaları cep telefonu mesajı ile birçok kişiye gönderdikleri belirlenen FETÖ üyeleri 4 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) hain darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Temmuz 2016 yılında yapılan operasyonda kapsamında FETÖ’ye bağlı okullarda görev yapan aralarında kadınlarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmış operasyonda şüphelilere ait çok sayıda ev, araç ve iş yerindeki bazı dijital materyallere, bilgisayarlara ve cep telefonlarına el konulmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DUA VE SURE SMS'LERİ DELİL SAYILMIŞTI
Tutuklu zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlamasının ardından ’Ahzap Suresi, Enfal Suresi, Nasr Suresi ile Nusret Duası’ ve Kur'an-ı Kerim’deki bazı başka ayetleri birbirlerine ve birçok kişiye toplu mesajla gönderdikleri tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Müftülüğü ile irtibata geçerek gönderilen ayetler ve surelerin ne anlama geldiğini sormuş, müftülük tarafından oluşturulan komisyonca incelenen 20 ayet ve duanın mealini savcılığa gönderirken, bu sureler ve ayetlerin savaş ve fetihlerde galip gelmek için okunduğunu belirtmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sure ve duaların bulunduğu telefonları delil olarak kabul ederek soruşturma dosyasına eklenmişti.
SMS’LERİ FETÖ ÜYELERİNE GÖNDEREN ZANLIYA 8 YIL 9 AY HAPİS
İHA'nın aktardığı bilgiye göre, darbeci askerlere dua ve SMS gönderen zanlılar hakim karşısına çıktı. FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine destek vermek suçlarından yargılanan zanlılardan M.A 4 yıl 2 ay, A.M.D, B.A. ve F.K 6 yıl 10 ay 15 gün, K.M. 6 yıl 3 ay, Y.M.Y ve A.Y 8 yıl 1 ay 15 gün, darbe gecesi FETÖ üyelerine SMS’leri gönderen B.Y.’ye 8 yıl 9 ay, E.B.A’ya 6 yıl 3 ay, Ü.B’ye ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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