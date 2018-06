Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve helikopterle götürüldüğü GATA'da ölen darbeci general Semih Terzi'nin darbe girişimini organize ettiği telefon mesajları ortaya çıktı.

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dosyasında darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan cuntacı general Terzi'nin telefon mesajlarına yer verildi.

Aralarında eski ÖKK Harekat Şube Müdürü kurmay albay Ümit Bak'ın da bulunduğu 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında yer alan bilgiye göre Silopi'de bulunan Terzi, Ankara'ya meşru bir amaç için geldiği izlenimi yaratmak için 13 Temmuz'da eşi Nazire Terzi'ye, "Nursel Hanım'ı (Zekai Aksakallı’nın eşi) ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste." mesajını gönderdi.

15 Temmuz 2016'da Ankara'ya gelmek için izin alan Terzi, aynı gün 16. tabur komutanı Volkan Yaman ve 12. tabur komutanı Fatih Şahin ile görüşerek, "Yeni göreviniz hayırlı olsun, görevlere her zaman hazırlıklı olun." talimatı verdi.

Akşam saatlerinde darbe faaliyeti kapsamında kendisine verilen Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini devralmak için helikopterle Silopi'den hareket eden Semih Terzi, bu aşamadan itibaren sıkı bir mesaj trafiğiyle darbe girişiminin seyri hakkında bilgi aldı ve emrindeki darbecilere yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarını iletti.

Silopi'den Ankara'ya gelecek ÖKK personeli ve intikali sağlayacak uçağın hazır olup olmadığı konusunda bilgi alan Terzi, Zekai Aksakallı'nın derdest edilemediğini mesaj yoluyla öğrenip sanıklardan eski binbaşı Fatih Şahin'e bu konuyu takip etmesi talimatını verdi.

Ümit Bak'a, "Bozdemir'le (Zekai Aksakallı'nın emri doğrultusunda Özel Kuvvetler Komutanlığına intikal eden Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir) görüştüm, biliyor ve el koymaya geliyor. Israrla dön dedim. İçeri almayın ya da tutuklayın, bizim cezaevine koyun." emrini veren Terzi, kurmay binbaşı Yıldıray Yılmaz'a da "Yıldıray, güvendiğin adamlara da haber ver, Ankara'da birlikte toplanın." mesajı attı.

Semih Terzi, darbe girişimi sırasında Irak'ın Selahaddin kentinde bulunan 3'üncü Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal'ın etkisiz hale getirilmesi için de talimat verdi.

Terzi, Halil Paşa'nın geldiğini söyleyen ve ne yapması gerektiğini soran eski Özel Kuvvetler Harekat Üssü (ÖKHÜ) Kurmay Başkanı yarbay Celal Koca'ya "Çocuklar geçirmesin. Kapıdan geçirmesinler." emrini iletti.

BOZDEMİR'E "EVİNE GİT" MESAJI

Ümit Bak'a, Zekai Aksakallı'nın emrinde hareket eden Ömer Faruk Bozdemir'i tutuklaması emrini veren Terzi, Bozdemir ile yaptığı görüşmede "(Bozdemir'in Özel Kuvvetlere gittiğini ve emri Zekai Aksakallı'dan aldığını belirtmesi üzerine) Komutanım ortalık karışık. Eşiniz de rahatsız, evinize gidin. Emir komuta bende, emir veriyorum, evinize gidin, benden emir bekleyin." ifadesini kullandı.

Terzi, Aksakallı'nın emri üzerine Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nün komutasını devralmak üzere Türkiye'ye gelen Tuğgeneral Halil Soysal'a da "Halil Paşam, Genelkurmaydan mesaj emri geldi, Özel Kuvvetler komutanı olarak görev yapmam emredilmiş. Şu an Ankara'ya gidiyorum. Siz Selahaddin'e dönün ve talimat bekleyin. TSK hükümete karşı harekat icra ediyor. Yerinizde kalın, durumu anlamaya çalışıyorum. Bizden birileri emniyette içeride olsun komutanım." şeklinde mesaj attı.

"ZEKAİ'Yİ ALAMADILAR, FATİH TAKİPTE"

Semih Terzi'nin 14 Temmuz 2016'da telefonuna "Fatih Candan" adıyla kaydettiği kişiyle mesajlaşması şöyle:

Terzi: "Fatih, merhaba uçak bileti açısından ögrenciler ne zaman Maltepe'den serbest kalacak? İyi aksamlar.

Fatih Candan: Sayın komutanım, saat 13.00'te okula da çıkacak şekilde planlama yapılabilir, iyi akşamlar.

Terzi: Yarın 13.00 sonrası, selamlar."

Semih Terzi, 15 Temmuz 2016'da Osman Kilic diye kaydettiği kişiyle şu şekilde mesajlaştı:

Osman Kilic: "Komutanım çıktınız mı?

Terzi: Kalktım. Muhtemelen 23.15 Diyarbakır iniş.

Osman Kilic: Ok, komutanım 12, 16 (taburlar) hazır olsun, beraber bekliyoruz.

Terzi: Mutabık. Uçak tamam mı?

Osman Kilic: Uçak ok, direk üsse gidebilirsiniz.

Osman Kilic: Zekai'yi alamadılar bilgi. Fatih takipte.

Terzi: Ok, üsse gidiyorum.

Terzi: Bizim Casa ile Ankara'ya kalkıyoruz. 12 tb. yanımda."

Semih Terzi, 15 Temmuz'da "Celal Koca KB R" şeklinde kaydettiği eski yarbay Celal Koca'ya şu talimatları verdi:

Terzi: "Celal oku artık.

Celal Koca: Takip komutanım.

Celal Koca: Komutanım İsmail 11'de kalktı.

Terzi: İstikamet?

Celal Koca: One

Celal Koca: Halil Paşa buraya geliyor, ne yapalım?

Terzi: Emir komuta bende mesajı gelmiş. Çocuklar geçirmesin. Kapıdan geçirmesinler. Necmettin ile koord.

Koca: Emredersiniz komutanım.

Koca: Komutanım, her şeye rağmen gelirse alayım mı?

Terzi: Halil (Halil Soysal) gen geçmesin. Hayır, her şeye rağmen olmasın. Necmettin'le görüş. Güveneceğin adamlardan acil müdahale mangası kur. Uyanık ol.

Celal Koca: Tamam komutanım.

Terzi: Celal, durumun nedir?

Celal Koca: İsmail alamadı, Otluca'ya dönüyor.

Terzi: Otluca'da ne yapacak, senin yanında daha güçlü olursunuz. OKHÜ'ye gelsin.

Celal Koca: Ahmet gnr ile görüştüm, yakıt ikmali yapıp buraya gelecekler.

Terzi: Celal, Ahmet pasa; asayiş kur bsk adamı tecrit etmiş diyor. Öyleyse pes etmeyin. Gidip alın.

Terzi: Celal, Ahmet Otal pasa ile ismail çev ile irtibatta mısın? Halledin şu işi.

Terzi: Celal.

Celal Koca: Emredersiniz.

Celal Koca: Komutanım kur.bşk.nı alıkoymuşlar. Sizin verdiğiniz bilgi doğru değil. Personeli buraya çekiyom. (16 Temmuz, 02.04)

Terzi: Tm.

Celal Koca: Komutanım İsmail geldi.

Celal Koca: Komutanım siz nerdesiniz?" (02.30)

Darbeci eski binbaşı Fatih Şahin ve yüzbaşı Volkan Yaman ile de mesajlaşıp faaliyetleri hakkında bilgi alan Terzi, eski kurmay albay Ümit Bak'a şu talimatları verdi:

Terzi: "Bozdemir'le görüştüm, biliyor ve el koymaya geliyor, ısrarla 'Dön' dedim, içeri almayın ya da tutuklayın, bizim cezaevine koyun.

Terzi: Özel hava tarafına ineceğiz. Genel durum nedir?

Ümit Bak: Özel hava sizi bekliyor. (00.52)

Semih Terzi: Arabaları da özel hava tarafına alsınlar. Yollar nasıl?

Ümit Bak: Helo hazır. Havadan gelin. 1.tb.nu buraya havadan, 1 tb.da havadan Akıncı'ya alabiliriz.

Ümit Bak: Komutanım son durum. Sizinle beraber 2 taburu da buraya alalım.

Semih Terzi: Şu an benle beraber 12 nci tb. var. Bizim Casa'ya el koyduk, onunla geliyoruz, özel hava emniyette mi, hükümet taraflısı olanlar orada toplanmış olabilirler mi?

Ümit Bak: Komutanım pilotları yönledirebilir misiniz? Özel havaya yanaşsın.

Semih Terzi: Helikopterler kaçarlı paket olsun? Öyle yapağız. Diyarbakır üs.t altan var, Volkan'ı uçağa bindirebildin mi?

Ümit Bak: Bizim Casa özel hava emniyetli, Ahmet Balaban orda.

Semih Terzi: Tmm. Diyarbakır'dakilerin durumu.

"İŞ BAŞLADI ARTI, ADAMLARIMA TALİMAT VERECEĞİM"

Terzi, telefonunda "Ahmet Otal R" adıyla kayıtlı eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal ile dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi planını da görüştü.

Silopi'den Korgeneral Temel'i derdest etmek için helikopterle gönderdiği ekibi Van'da kimsenin karşılamadığını belirten Terzi'ye, Otal, "Adam uyandı." karşılığını verdi.

Terzi ile Otal arasında geçen WhatsApp yazışması şu şekilde:

Terzi: "Ahmet, helikopterle Diyarbakır'a kalkıyorum, oradan Ankara yapacağım. Benim başkan yb. Celal Koca seni arayacak.

Ahmet Otal: Tmm.

Terzi: Haber var mı?

Ahmet Otal: Van'da Siirt için bekliyor.

Terzi: Tm.

Terzi: Bizim adamlar Van için çıktı. Havadalar. Kimse karşılamadı diyorlar.

Ahmet Otal: Tecrit etmiş.

Terzi: Kim, neyi? Biraz açık yaz, iş başladı artık. Adamlarıma talimat vereceğim.

Ahmet Otal: Adam uyandı.

Ahmet Otal: Bizim buraya gelebilirler. (00.44)

Ahmet Otal: Asyş k Kh ta kur Bşk tecrit etmiş.

Terzi: Bizim Silopi'ye dönseler daha iyi olur. (00.46)

Ahmet Otal: İrtibat yok. (00.46)

Ahmet Otal: Güvenilir adam yok.

Ahmet Otal: Bizim buraya gelecekler.

Terzi: Tm. Bizim çocuklarla irtibatın var mı? (01.07)

Terzi: Ahmet, bizim çocuklarla irtibatın var mı? Durumu açıkla onlara.

Ahmet Otal: İkmal yapıp devam. (01.08)

Terzi: Pistin, hedefin koordinatları vs, ne lazımsa yapın. Bana bırakmadan yönetin." (01.50)

Terzi'nin, telefonuna yüklü haberleşme programından "04 Eyüp Co k7930" kullanıcı adıyla kayıtlı kişiyle 15 Temmuz 2016'da yaptığı yazışma şöyle:

Terzi: "Buradan söyleyeyim: yeni gelen 2 tabur operasyonel olsun. Mühimmat, yelek, şarjlar vs. Çantada ikinci kademe malzemeler olur, bazı çantalar gerekirse arkadan gelir. (15 Temmuz, 14.50 )

04 Eyüp Co k7930: Komutanım şu an her iki tabur da operasyonel olarak hazır durumda ancak mevcutları paraşüt atlayışı nedeni ile düşük. Ruhi 21, nevzat 23 personelle operasyona çıkabiliyor.

Terzi: Yıldıray? O da hazır mı? (15.02)

04 Eyüp Co k7930: Komutanım. Yıldıray'ın taburu henüz izinden dönmedi. 33.Tb. yarın izinden dönecek. Akşamdan itibaren yirmi personel, 20'sinden sonra ise atlayışı bitirenlerle birlikte bütün personelle hazır olacak. Arz ederim. (15.10)

Terzi: Tm."

Semih Terzi, "15 İsmail Çevik" şeklinde kaydedilen kişiden, "Eleman bizi karşılamadı. Havadayız." ve "Hazırlıklıydılar. Olmadı, Silopi'ye dönüyoruz." mesajları aldı.

EŞİYLE MESAJLAŞTI

Bazı yazışmaları şifreli olduğu için çözülemeyen Terzi, "NzNz" şeklinde kaydettiği eşi Nazire Terzi ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

Semih Terzi: "Nazo, ortalık karışık, kapıya vs. dikkat et. (16 Tem 00.21)

NzNz: Sen iyi misin?

Semih Terzi: Çok iyiyim. Sorun yok.

Semih Terzi : Aslında Nevin hanıma geçsen daha iyi olur.

NzNz: Tamam."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER