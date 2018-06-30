Adana'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan DEAŞ üyelerinin örgüt adına düzenledikleri sohbet toplantıları ve özel derslere katılan kişilerin dini duygularını sömürerek, Irak ve Suriye'deki örgüt saflarına katılmaya ikna ettikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların örgüt adına faaliyet gösterip, düzenledikleri sohbet toplantıları ve verdikleri özel derslere katılan kişilerin dini duygularını sömürerek sözde cihada özendirip, onları Suriye ve Irak'ta örgüt saflarına katılmaya ikna ettikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ediyor.