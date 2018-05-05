Yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen'den sonra DeFacto da halka arzı ileri bir tarihe aldı.

Beymen'in ardından DeFacto da yeterli talebin oluşmaması sebebiyle halka arzdan vazgeçildiğini açıkladı.

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu ( KAP)'na yapılan açıklamada, 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak, şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edildiği ifade edildi.

DeFacto’nun halka arz edilecek payları için 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanmasına karar verilmiş ve ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek işlem kapsamında yaklaşık 68,5 milyon adet hissenin yatırımcılara satılması karar verilmişti.

Belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2,87 milyar ile 3,45 milyar TL arasında hesaplanıyordu.