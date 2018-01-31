Süper Lig'de transfer döneminin bitimine saatler kala son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Adis Jahovic'in yerini doldurmak isteyen Göztepe, son olarak Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli yıldız Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz gün Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in yerine Demba Ba ile anlaşan Göztepe, yaptığı açıklamayla Senegalli yıldız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Senegalli yıldız, Göztepe'de 19 numaralı formayı giyecek.

DEMBA BA KİMDİR?

25 Mayıs 1985 tarihinde Sevres'te dünyaya gelen Demba Ba profesyonel futbol hayatının ilk yıllarında Rouen ve Mouscron takımlarında forma giydikten sonra 2007-2008 sezonunda Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Hoffenheim'da 3,5 sezon boyunca 106 maça çıkan Senegalli oyuncu bu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırdı. Almanya'dan sonra 2010-2011 sezonu devre arasında İngiltere defterini açan Demba Ba, Premier Lig'te West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi. 3,5 sezon boyunca 122 maça çıkan Ba bu süreçte 50 gol atma başarısı gösterdi.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı.

Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu 29 gol attı.

KEREM ATAKAN KESGİN DE GÖZTEPE'YE İMZAYI ATTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Kerem Atakan Kesgin'le sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki KeremAtakan Kesgin ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor altyapısında yetişen orta saha oyuncusu, çeşitli yaş kategorilerinde 43 kez milli forma giydi.

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