HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimleri için propagandasını Twitter'dan yapıyor. Demirtaş'ın hesabından zaman zaman "siyaset dışı" paylaşımlar da dikkat çekiyor.

Daha önce eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Başak Demirtaş, ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı kendi Twitter hesabından paylaşmıştı. Demirtaş çiftinin cezaevindeki buluşmasından bir başka fotoğraf da Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşıldı.

Twitter mesajında Ahmed Arif'in "Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden" şiirinden dizeler yer aldı.

Gelgelelim

Beter, bize kısmetmiş.

Ölüm, böyle altı okka koymaz adama.

Susmak ve beklemek, müthiş.

Genciz, namlu gibi.

Ve çatal yürek.

Barışa, bayrama hasret.

Uykulara, derin, kaygısız, rahat.

Otuz iki dişimizle gülmeye.

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