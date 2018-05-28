HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için kampanyasını Twitter'dan yürütüyor.
"300 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"
Demirtaş'ın eğitimle ilgili vaatleri de Twitter hesabından paylaşıldı. İki yılda tüm okullarda tekli eğitime geçileceğini kaydeden Demirtaş, "Okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız. Tüm bunlar için, 190 bin yeni derslik yapacağız ve 300 bin öğretmeni atayacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin tamamını kadroya alacağız" dedi.
Eğitimden ve sağlıktan tasarruf etmeyeceklerini söyleyen Demirtaş, "Yeni dersliklerin maliyeti 48 milyar TL. Yeni öğretmenler için yıllık bütçeyi 18 milyar TL arttıracağız" ifadelerini kullandı.
"4+4+4 SİSTEMİNİ KALDIRACAĞIZ"
Demirtaş, okullar arasındaki nitelik farklılıklarını da ortadan kaldıracaklarını belirterek "Okul öncesi eğitimden lise sona kadar tüm kademeleri zorunlu eğitim kapsamına alacağız. 4+4+4 sistemini kaldıracağız. Çocuklarımızı yarış atı gibi gören sınav sistemlerini mutlaka sona erdireceğiz. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirmeyi esas alacağız" ifadelerini kullandı.
"ÖĞRETMEN MAAŞINA YÜZDE 50 ZAM"
Demirtaş, tweetlerine şöyle devam etti: "Öğretmen aylığına yüzde 50 zam yapacağız. Eğitim fakültelerindeki eğitimin kalitesini artıracak tedbirlerle, mevcut öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğini güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz. Her ile 'Öğretmen Destek Akademisi' kuracağız."
Demirtaş, "Resmi dilimiz Türkçenin yanında, her çocuğun anadilinde eğitim hakkını tanıyacağız" dedi.
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