HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Herkesin yanlışları oldu geçmişte. Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan, dedelerimizden alalım dersimizi. Cesurca masaya yatıralım hatalarımızı. Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım. Büyük bir demokrasi ülkesi olalım" dedi.

Demirtaş Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"24 Haziran tüm korkularımızdan kurtuluşun günü olacak. Bir arada yaşayacağız" diyen Demirtaş, "Bölünmeden, kamplaşmadan; barışarak, demokrasi içinde güçleneceğiz. Ülkemizin doğusuyla batısını aynı yürekte birleştireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir demokratik değişimle hazırlanacağız. Nefreti, kini, düşmanlıkları değil; sevgiyi, huzuru, saygıyı çoğaltacağız. Rantı, rüşveti, yolsuzluğu değil; alınterini, ekmeği, emeği yücelteceğiz. Acıları bal eyleyip geleceğin Türkiye’sini birlikte yaratacağız" ifadelerini kullandı.

"Ben ne Manisa’dan vazgeçerim ne Mardin’den; ne Edirne’den ne de Hakkari’den. Sen de vazgeçme güzel kardeşim" Diyen Demirtaş şunları söyledi:

"Herkesin yanlışları oldu geçmişte. Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan, dedelerimizden alalım dersimizi. Cesurca masaya yatıralım hatalarımızı. Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım. Büyük bir demokrasi ülkesi olalım."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER