Son dakika : Selahattin Demirtaş, Necdet Özel'e hakaretten yargılandığı davada beraat etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı son dakika haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 Ocak 2012 tarihinde İstanbul'da partisinin Sultanbeyli İçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i kasdederek " 'Kürtçe ana dilde eğitim olmaz' diyor. Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın" şeklinde konuşma yapmasının ardından Özel'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturma aşamasında Özel şikayetini geri aldı. Demirtaş hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“SUÇ OLARAK TANIMLANMIYOR”

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına başka suçtan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğini belirterek katılmadı. Demirtaş'ı avukatları duruşmada temsil etti. Avukatlar Demirtaş'ın sözlerinin eleştiri kapsamında kalarak ifade özgürlüğü kapsamında kalması gerektiğini belirtti. Mahkeme, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamasını gerekçe göstererek beraatına karar verdi.