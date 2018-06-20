HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Seçim kampanyama maddi destek için bugüne dek sizden özel bir ricada bulunmadım. Farz edin ki kampanya hesabıma bağış yapıyorsunuz. Her biriniz bir fidan dikin ve fotoğrafını sosyal medyadan bana gönderin. İsterseniz evinizin önündeki bir yere dikin, ama o fidanı dikin lütfen" dedi.
Selahattin Demirtaş, Twitter'dan fidan dikme çağrısında bulundu. Demirtaş şunları söyledi:
"Ekonomide dengesizliğin ve cari açığın en büyük nedenlerinden biri de enerjide dışa bağımlılıktır. Petrol ve doğal gazın neredeyse tamamı dışarıdan dövizle satın alınıyor. Hem cebimize hem de çevremize büyük zararlar veren fosil yakıt tüketimini en aza indirmemiz gerekir. Bunun ilk adımı, güneş enerjisinden elektrik üreten panellerin Türkiye’de üretilmeye başlanması olacak. 5 yıl içerisinde, her konutun kendi elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacağı düzeye geleceğiz.
Nükleer santral projeleri ile tarihi ve kültürel dokuya, doğaya zarar veren HES projelerini iptal edeceğiz. Güneşten bunca yararlanan bir ülkede, bu imkanın heba edilerek trilyonların nükleer santrallere yatırılmasına, geleceğimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz.
İsraf, lüks ve şatafat için yapılan devasa harcamaların tamamına son vereceğiz. Mesela Marmaris’te yapılan ve yüz binlerce ağacın da kıyımına neden olan yazlık saray projesini iptal edip bölgeyi eski haline getireceğiz. Bu konuda, sizden bir ricam olacak.
Yazlık saray için 400 bin ağacın kesildiği söyleniyor. Marmaris’te olmasa bile, herkesin Türkiye’nin herhangi bir yerine en az bir fidan dikmesini ve yazlık saray inşaatının yol açtığı ağaç katliamını bu şekilde telafi etmeye destek olmasını rica ediyorum. Seçim kampanyama maddi destek için bugüne dek sizden özel bir ricada bulunmadım. Farz edin ki kampanya hesabıma bağış yapıyorsunuz. Her biriniz bir fidan dikin ve fotoğrafını sosyal medyadan bana gönderin. İsterseniz evinizin önündeki bir yere dikin, ama o fidanı dikin lütfen.
Diktiğiniz fidan büyüdükçe kardeşliğimiz, demokrasimiz, umutlarımız, hayallerimiz büyüsün. Fidana can suyu vermeyi de unutmayın, toprağa tutunamaz sonra. Umutlarımız solar yoksa. Bir can suyu da geleceğimiz için verin. 1 oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a deyin, umutlar solmasın diye."
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