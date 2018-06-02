HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Demirtaş, "Ama halkın da eli kolu bağlı mı sanıyorsun? Hak ettiğin cevabı sana 24 Haziran'da, sandıkta verecekler" dedi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesaj yayınladı.

Demirtaş, "Her gün meydanlarda, televizyonlarda bana iftira atmaya devam ediyorsun. Benim burada elim kolum bağlı. Yine de arkamdan konuşmaya devam ediyorsun. Ama halkın da eli kolu bağlı mı sanıyorsun? Hak ettiğin cevabı sana 24 Haziran'da, sandıkta verecekler. @RT_Erdogan" ifadelerini kullandı.

— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 2, 2018

ERDOĞAN'DAN DEMİRTAŞ'A: HANGİ YÜZLE ADAY OLUYORSUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt seçmenin AK Parti'ye sadakati yönündeki için "Kürt kardeşlerimin de temsilcisiyim, onların haklarını HDP'nin savunmadığı kadar savundum. Red, inkar ve asimilasyonları biz ortadan kaldırdık" cevabını vermişti.

Erdoğan "Bütün oraları bunlar yakıp yıkmadı mı, o çukurları bunlar yapmadı mı? İçerideki tutmuş, cumhurbaşkanlığına aday oluyor, hangi yüzle aday oluyorsun, CHP'nin adayı kalkmış bunları ziyaret ediyor. Yasin Börü gibi yavrumuzu şehit eden kişiyi mi ziyaret ediyorsun? Böyle bir mantık olur mu? Hepsinin söylediği tek şey var, 'dışarı çıkmalı, faaliyetini sürdürmeli.' Bunların adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da faaliyetini sürdür diyeceksin. Ben adaletin bunlara gereken dersi vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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