Gazete Habertürk'ün haberine göre; HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinin adaylığıyla ilgili "Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bu yanlış bir gelişme, bunun düzeltilmesi lazım" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da asıl seninkiler şüpheli."

Öte yandan Demirtaş bayram mesajı yayınladı. Twitter'dan ailesinin fotoğrafını paylaşan Demirtaş şu notu düştü:

"Ramazan Bayramınızı ailecek tebrik eder, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu nice bayramlar dileriz. Güzel ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle..."

— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 15, 2018

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