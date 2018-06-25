HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçim sonuçlarını Twitter üzerinden değerlendirdi. Demirtaş, "Tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmam, seçimin en büyük adaletsizliğiydi. Bu yönüyle her halükarda, sonuçların meşruiyeti haklı olarak tartışılacaktır" dedi.
Demirtaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Öncelikle, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek oy kullanan bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Adaletsiz ve eşitsiz seçim yarışında muazzam bir fedakarlık ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP'yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum. Bu koşullarda HDP'nin Meclis'te yer alması büyük bir başarıdır. Halkımızın demokratik siyasete olan güveni ve inancı, bizler için barış ve özgürlükler adına mücadeleyi sürdürmenin, demokratik siyasette ısrar etmenin talimatıdır.
Meclis içinde ve dışında, bütün sivil alanlarda, halkın çıkarları için en kararlı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Seçilen ve seçilemeyen tüm aday arkadaşlarını emeklerinden dolayı kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. Özellikle gençlere ve kadınlara, bu kampanyada üstlendikleri öncü rol nedeniyle, ayrıca teşekkür ediyorum. Tek bir geri adım atmadan, ilkelerimiz etrafında mücadelemize devam edeceğiz.
Tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmam, seçimin en büyük adaletsizliğiydi. Bu yönüyle her halükarda, sonuçların meşruiyeti haklı olarak tartışılacaktır.
Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. Buna rağmen, halkım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Rolümün ve misyonumun gereğini yerine getirme gayreti içinde oldum. HDP’yi Meclis'e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum. Ancak eksik ve yetmezliklerim de olmuştur. Bundan dolayı da halkımın affına ve geniş yüreğine sığınıyorum. Konumum ne olursa olsun, yılmadan mücadeleye devam edeceğimin de bilinmesini istiyorum.
Hepimiz sonuçları en iyi şekilde tahlil edip gerekli dersleri çıkaracağız. Mevcut koşullarda, siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar selam ve saygılarımı iletiyor, başarılar diliyorum."
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