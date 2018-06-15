HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.

Demirtaş, "Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır. Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz." ifadelerini kullandı.

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