Almanya'daki tedavisi tamamlanan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü.

İHA'nın haberine göre, Deniz Baykal'ın tedavisi Ankara GATA'da devam edecek.

Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürülmüştü. Baykal, 16 Ekim 2017'de Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baykal'ın hastalığının beyninde pıhtı atması olduğu açıklanmıştı.

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