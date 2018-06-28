Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmasına başlandı. Deniz Yücel'in katılmadığı duruşmada, avukatının derhal beraat talebi reddedildi. Yücel'in ifadesi yurtdışından istinabe yoluyla alınacak.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Almanya'da yaşayan sanık Deniz Yücelkatılmazken; avukatı Veysel Ok katıldı. Duruşmayı, Almanya Başkonsolosluğundan temsilciler ve Alman basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler de izledi.
Duruşmada, sanık Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, iddianamenin kolluk tarafından düzenlenen hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınarak düzenlendiğini savundu. Dosyada bulunan emniyet raporunun yasal olmadığı gerekçesiyle çıkarılmasını talep eden avukat Ok, "Haklarında terör örgütü üyesi olduklarına dair hiçbir karar bulunmayan kişiler, terör örgütü üyesi gibi gösterilmiş ve müvekkil de bunlarla görüşmüş diye suçlanmıştır. Bu davada Deniz'in dünyaya bakışı ve mesleği yargılanıyor. Haber yaptığı için yargılanıyor. Bir gazetecinin kimlerle görüşeceğini savcılık belirleyemez" diyerek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.
MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ
Avukat Veysel Ok'un, savcılığın soruşturma sürecinde işlediği suçlara mahkemenin ortak olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, "Ne suç işlediğimizi açıklayın da biz de bilelim" diyerek tepki gösterdi. Dosyadan belge çıkarılması talebini usul ve yasa hükmü olmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, suçun niteliği ve yargılama yapılmasındaki zorunluluk gerekçesiyle derhal beraat talebini de reddetti.
İFADESİ İKAMETİNDE ALINACAK
Bunun üzerine avukat veysel Ok, müvekkilinin yurtdışında yaşadığını belirterek ifadesinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile teknik olarak mümkün değilse de istinabe yoluyla yurtdışından alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Deniz Yücel'in ifadesinin yurtdışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına hükmetti. Duruşma, 20 Aralık tarihine bırakıldı.
AVUKATI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMADA BULUNDU
DHA'nın aktardığı bilgiye göre, duruşma sonrasında Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, adliye önünde bekleyen çoğunluğu Alman basın mensuplarına açıklama yaptı. Dava hakkında bilgi veren avukat Ok, "Biz öncelikle beraat talep ettik. Çünkü iddianamenin hukuksuz delilerden ibaret bir iddianame. Bir yıllık bir tutuklamadan sonra ve bunun 10 ayı tecritte geçti ve karşımıza 3 sayfalık iddianame çıktı. Ve bir polis raporu çıktı. Bu polis raporunda DenizYücel'in görüştüğü milletvekilleri, gazeteciler ve avukatlar, terörist olarak ifade edildi. Bunun hukuksuz olduğunu ve hukuksuz delillerin çıkarılmasını talep ettik" dedi. Müvekkili hakkında derhal beraat talebinde bulunduklarını ve bunun reddedildiğini söyleyen Ok, ifadesinin yurtdışından alınacağını da belirtti.
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.