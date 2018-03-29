Son dakika haberine göre Amasya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.17'de Amasya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Merzifon Esentepe köyü olduğunu açıkladı.

İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 1.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

EN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.03.29 06:17:02 40.7073 35.5357 1.2 -.- 3.8 3.8 ESENTEPE-MERZIFON (AMASYA) 2018.03.29 04:23:35 35.8637 28.0380 5.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2018.03.29 03:07:49 40.2600 31.7065 16.8 -.- 1.6 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 2018.03.29 03:07:48 36.9097 29.0957 5.1 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 2018.03.28 23:13:53 39.2273 29.3453 6.7 -.- 1.8 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 2018.03.28 21:33:49 37.0702 27.8347 0.0 -.- 1.3 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) 2018.03.28 20:14:23 38.6163 38.0593 5.0 -.- 2.0 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 2018.03.28 17:49:19 37.1120 28.5513 10.4 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)

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