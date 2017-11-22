Son dakika! Deprem, son depremler! Muğla’da şiddetli deprem!

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın haberine göre; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık yerin 12,19 kilometre derinliğinde meydana geldi.

MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Vali Civelek, bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılmış herhangi bir arama kaydının da olmadığını vurgulayan Civelek, "Ula Kaymakamımız tüm mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmede şu an için herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını teyit etmiştir" ifadesini kullandı.

Ula ilçe merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin ardından AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti.

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