Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dakika açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
1 Mart 2018'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yapacak.
Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-04 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.
Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE 10 TECRÜBESİ VAR
Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.
6 KIRMIZI 49 SARI KART ÇIKARDI
Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.
Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.
İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.
FENERBAHÇE'NİN AYDINUS YÖNETİMİNDE BU SEZON GALİBİYETİ YOK
Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.
Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.
Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2004-2005
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2004-2005
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-2
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Türkiye Kupası
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Süper Kupa
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Türkiye Kupası
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|Lig
|2008-2009
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-1
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig (Süper Final)
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Lig (Süper Final)
|2013-2014
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-3
|Lig (Hükmen)
|2014-2015
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2016-2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2016-2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|Lig
|2017-2018
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-0
|Lig
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