Detay Maxinet adıyla kurulan, insanlara yazılım yüklenen bilgisayarları açık bırakarak para kazandırmayı vaad eden şirkete operasyon düzenlendi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şirketin sahibi olan Alper Tetiker de yakalandı. 4 kişi ise firari durumda.

DETAY MAXİNET NEDİR?

Bünyesinde 35 bin üyesi bulunduğu tespit edilen sanal saadet zinciri Detay Maxinet, şirketlere SEO hizmeti verdiği ve bilgisayarlarını 1 gün içinde en az 14 saat açık bırakmalarını söyleyerek para kazandırdıkları iddia ediliyor. Üyelere ise, satın aldığı paketin türüne göre değişiklik gösteren ve binlerce dolara kadar çıkan kazançlar vadettiği belirtiliyor.

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