Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, perşembe günü yapılacak hissedarlar toplantısından önce 2019 yılında 7000 personelin işine son vereceğini açıkladı.

Deutsche Bank son 3 yıldır zarar yazıyor ve bu süreçteki toplam zarar 9 milyar euro seviyesine dayanmış durumda. 1.5 trilyon euro civarında varlığı bulunan Frankfurt merkezli banka bu adımla yeniden kâr durumuna geçmeyi amaçlıyor. Aynı dönemde 33.5 milyar euro olan gelir de 26.4 milyar euroya gerilemişti.

Tam zamanlı pozisyonların şu andaki 97 bin seviyesinden 90 binin altına düşmesi hedefleniyor. İlgili tenkisat başlıyor. Deutsche Bank

Banka yönetimin açıklamasına göre işten çıkarmalar bilhassa hisse senedi alım satım ve ticari işlemler departmanını vuracak ve Deutsche Bank bu birimlerdeki iş gücünü yüzde 25 azaltacak. Yatırım kolunda da yüzde 10 oranında bir tenkisat bekleniyor.

Bankada geçtiğimiz ay sürpriz bir görev dağılımı yaşanmış ve yatırımcıların toparlanma planının gidişatından şikayetçi olduğu bir dönemde Başkan Paul Achleitner tarafından CEO John Cryan'ın yerine Christian Sewing'i atamıştı.

Cryan döneminde banka, 2020 yılı itibarıyla 9 bin işten çıkarma planlasa da bunun üçte birinden azını gerçekleştirebilmiş ve Deutsche Bank hisseleri bu yıl itibarıyla yüzde 31 değer kaybetmişti.