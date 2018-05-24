MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bir şekliyle mevcut siyasi iktidar ve onun Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir husumeti geliştirme noktasında bir çaba var. Bu çabanın değişik unsurları falan da olabilir. Ama netice itibariyle gele gele şimdi ekonomiye geldiler. Aynı senaryo, hedefler farklı." dedi.Dolardaki hareketlenmeyi değerlendiren Bahçeli: "Erdoğan'a bir husumeti geliştirme noktasında çaba var. Netice itibarıyla gele gele şimdi ekonomiye geldiler. 2001'deki hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan. Aynı senaryo, hedefler farklı. Siyasiler çıkarları için müdahale ederlerse yazık ederler. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. " dedi.

Af konusuna değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanındaki yetki bende olsaydı şimdiye kadar kullanmıştım." diye konuştu.

Alaattin Çakıcı'yı ziyaretine ilişkin konuşan Bahçeli, "Çakıcı benim ülküdaşım, Demirtaş kadar suçlu değil. Vatan için verdiği mücadeleyi devlette bilir." dedi.

Bahçeli, 24 Haziran seçimleri ile ilgili, "Erdoğan ilk turda seçilir." diye konuştu.

FETÖ'cü hakimlerin verdiği yargı kararlarına değinen Bahçeli, "Davalar incelenmeli, yeniden görülmeli." ifadelerini kullandı.

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